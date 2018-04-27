"Укроборонпром" заявляє про незаконність продажу майна «Миколаївського суднобудівного заводу»

У держконцерні відзначили, що завод включений до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Торги з реалізації майна держпідприємства «Миколаївський суднобудівний завод», які були оголошені державною виконавчою службою, не відповідають вимогам законодавства, повідомляє прес-служба держконцерну «Укроборонпром».

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Згідно з повідомленням, відповідно до постанови Кабінету міністрів №83 від 4 березня 2015 року, «Миколаївський суднобудівний завод» включено до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Також, відповідно до положення Законів України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» та «Про управління об'єктами державної власності», майно підприємства, яке не підлягає приватизації, не може бути відчужене або вилучено без проведення спеціальних юридичних процедур.

Враховуючи це, «Миколаївський суднобудівний завод» звернувся до Військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України з проханням захистити інтереси держави.

«Майно, виставлене Державною виконавчою службою України, є частиною постійного технологічного процесу. Його відчуження призведе до неможливості виконання підприємством всіх запланованих робіт, в тому числі, ремонту кораблів ВМС України, що є запорукою розвитку підприємства і дасть можливість розрахуватися з боргами із заробітної плати», - повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

У концерні повідомили, що зараз «Миколаївський суднобудівний завод» готує документи для звернення до суду з метою визнання дій Державної виконавчої служби України неправомірними та недопущення відчуження майна.

Довідка УНІАН. «Миколаївський суднобудівний завод» (Суднобудівний завод ім. 61 комунара) - суднобудівне підприємство, розташоване в Миколаєві. Веде свою історію з 1787 року.

З 2011 року входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Підприємство спеціалізувалося на виробництві суден різного типу, а також військових кораблів. Зараз завод в основному виконує контракти з ремонту суден і десантних катерів для ВМФ України.