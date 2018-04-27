«Антонов» представив українсько-турецький проект нового військового літака (фото, відео)

Роботи за цією програмою почалися близько двох років тому з ініціативи турецької сторони.

Держпідприємство «Антонов» (Київ) під час міжнародного авіасалону Eurasia-2018, який проходить в Антальї (Туреччина), продемонструвало українсько-турецький проект літака Ан-188, повідомляє прес-служба підприємства.

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Як зазначив виконувач обов'язків президента ДП «Антонов» Олександр Лось, роботи за цією програмою почалися близько двох років тому з ініціативи турецької сторони.

«Проект мінімізує технічні і політичні ризики шляхом залучення найсучасніших перспективних технологічних рішень, двигунів і устаткування від провідних світових виробників», - цитує його прес-служба підприємства.

На цей час виконано частину аеродинамічних випробувань моделі нового літака, проект перебуває на етапі робочого проектування, йдеться в повідомленні.

За словами директора програми Ан-188 Володимира Шмирьова, перспективний військово-транспортний турбореактивний літак вантажопідйомністю до 50 тонн завдяки просторій вантажній кабіні, обсяг якої перевищує показники літаків А400М і С-130J, зможе перевозити військову техніку всіх видів, військове та будівельне обладнання, вертольоти, до 300 солдатів, а також гуманітарні вантажі, палети і контейнери.

«Він обладнаний для високоточного десантування солдат, моновантажів вагою до 21 тонни, вантажів вагою до 35 тонн. При цьому Ан-188 матиме можливість базуватися на різних аеродромах, зокрема й на ґрунтових, і сідати на короткі смуги завдовжки лише 600-800 м», - цитує Шмирьова прес-служба «Антонова».

Як повідомляв УНІАН, ДП «Антонов» під час авіасалону Eurasia-2018 також продемонструє середньомагістральні транспортні літаки Ан-77 і Ан-178.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.