Російський «Русал» змінить раду директорів в надії вийти з-під санкцій США - Reuters
Російський алюмінієвий гігант «Русал» працює над змінами в раді директорів в надії, що США виключать його зі санкційного списку і він зможе відновити постачання клієнтам.
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Про це сказали Reuters два джерела, знайомі з розвитком подій.
Джерела повідомили, що «Русал» незабаром призначить повністю незалежну раду директорів, яка, у свою чергу, призначить нову команду менеджерів.
«Русал» спілкується з владою США, щоб зрозуміти, чи достатньо буде змін у менеджменті для зняття санкцій», - сказало одне з двох джерел.
За його словами, «Русал» сподівається, що його найбільший акціонер Олег Дерипаска, який разом з компанією був внесений в SDN-список, зможе зберегти в «Русалі» частку в 48 відсотків у рамках цих домовленостей.
"48 відсотків - це не контрольний пакет у 50 відсотків, який, за законами США, провокує санкції", - сказав джерело.
Воно додало, що «Русал», другий за величиною виробник алюмінію в світі, як і раніше, не поставляє метал клієнтам, чекаючи роз'яснень влади США.