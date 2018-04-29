Європа готова дати відсіч: Меркель, Мей і Макрон разом домагатимуться скасування мит США

Лідери Німеччини, Великобританії та Франції вважають, що США не повинні підвищувати мита для ЄС.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона і лідери Франції та Великобританії готові дати відсіч, якщо адміністрація Трампа не передбачить постійне виключення для країн ЄС у питанні про мита на алюміній і сталь.

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Як повідомляється в заяві Меркель, після повернення з переговорів з президентом США Дональдом Трампом вона обговорила це питання з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, передає «Голос Америки».

За словами Меркель, три лідери «єдині в думці, що США не повинні приймати ніяких торгових заходів щодо Євросоюзу», який «рішуче налаштований на захист своїх інтересів у міжнародній торгівлі». Канцлер не уточнила, яких саме заходів може вжити Євросоюз.

Нагадаємо, США в кінці березня ввели мита на імпорт сталі і алюмінію в розмірі 25% і 10% відповідно. Як заявив Трамп, мита вводяться на тривалий час. При цьому для Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Мексики, Південної Кореї та країн Євросоюзу Білий дім зупинив дію цих мит до 1 травня. До цієї дати США і ці країни ведуть переговори, після чого Сполучені Штати можуть продовжити відтермінування залежно від результатів дискусії.