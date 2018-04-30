Одеський припортовий завод зупиняє роботу через припинення подачі газу

Процес зупинки підприємства запущено о 14.00, його планується завершити до кінця дня.

Найбільше хімічне підприємство України - Одеський припортовий завод (ОПЗ) - 30 квітня зупиняє роботу через припинення подачі газу на підприємство.

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Про це УНІАН повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков.

За його словами, сьогодні прийнято рішення про повну зупинку ОПЗ. Причина - отримання повідомлення від оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз» про «порушення компанією ВЕК (ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» - УНІАН) умов договору транспортування газу на ОПЗ і припинення подачі газу на завод». Заступник директора уточнив, що процес зупинки підприємства розпочався о 14.00. «Будемо зупиняти поступово. До кінця дня плануємо зупинити», - додав Щуриков.

Як повідомляв УНІАН, ОПЗ після простою, який тривав з липня 2017 року, запустив наприкінці жовтня виробництво карбаміду і роботу терміналу з перевалки аміаку, але призупинив функціонування у зв'язку з поломкою насоса 1 листопада, і станом на 20 листопада не був запущений у роботу.

Після тривалої зупинки ОПЗ працював минулого року в період з березня по 10 липня. Це стало можливим завдяки укладенню угоди цього підприємства з приватними газотрейдерами - компаніями «ЕРУ Трейдинг» і ERU Management Services LLC, які погодилися поставляти газ на давальницьких умовах, тобто отримуючи взамін готову продукцію.

Коментуючи перехід до давальницької схеми, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що холдинг оскаржить таку угоду в суді, оскільки завод не погасив перед нафтогазовим холдингом борг у розмірі 1,5 млрд грн. Крім того, підприємство має близько 193 млн дол. заборгованості за газ перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.

У 2016 році 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу виставлявся на продаж із початковою ціною в 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.), проте запланований на 26 липня конкурс не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

У Фонді держмайна повідомили, що початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 млн дол. для залучення більшого кола інвесторів. При цьому тодішній голова ФДМУ Ігор Білоус зазначав, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 млн дол.

Фонд державного майна України підготував презентацію найбільших об'єктів, які планується приватизувати в 2018 році. Серед інших там є і «Одеський припортовий завод». 23 квітня ОПЗ зупинив виробництво карбаміду через брак складських площ.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - із випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.