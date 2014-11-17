SEAT слідом за Dodge припиняє продажі автомобілів в Росії

На тлі кризи і падіння авторинку в Росії SEAT слідом за Dodge припиняє продажі машин в країні, пише "Комерсант".

Це вже четверта невдала спроба іспанського бренду вийти на російський ринок. В компанії припинення продажів пояснюють зниженням попиту на недорогі автомобілі і коливаннями курсів валют. Автодилери підтверджують, що SEAT, частка якого на ринку РФ мізерно мала, невигідно імпортувати через девальвацію. На думку учасників ринку, згорнути продажі в РФ можуть і інші нелокалізовані бренди.

Читайте такожРубль через побоювання нових санкцій проти Росії знову впав до історичних мінімумівПро те, що іспанська марка SEAT, яка входить в концерн Volkswagen, з 1 січня 2015 року припиняє продаж в Росії, "Комерсанту" розповіли джерела на авторинку й підтвердили в "Фольксваген Груп Рус". Там пояснили це "скороченням сегментів", в яких представлена марка (бюджетні невеликі автомобілі), загальною економічною ситуацією і коливаннями курсів валют. За словами джерел "Ъ", компанія вже скорочує дилерську мережу і персонал. У SEAT запевнили, що виконають зобов'язання перед дилерами, співробітниками і клієнтами, проблем з сервісом не буде. Щоб позбутися стоків, SEAT дасть "значні знижки", розповіли "Ъ" на авторинку.

Чутки про те, що SEAT планує згорнути продажу, ходили вже декілька місяців. Дилери відзначали падіння продажів марки, пояснюючи це не стільки загальною стагнацією ринку, скільки "відсутністю конкурентних моделей" і "неефективністю рекламної політики".

Асоціація європейського бізнесу не бачить ніяких позитивних перспектив для російського авторинку. АЄБ переглянула прогноз автопродажів на 2014 рік: загальний спад складе 12%, у другому півріччі зниження досягне 16%.

Джерела "Ъ" на ринку відзначають, що при зростанні кредитних ставок і девальвації рубля імпорт машин стає все менш вигідним. Під ударом - бренди без локалізованого виробництва, з консервативною політикою імпортера і погано розвиненою дилерською мережею. У серпні американська Dodge (входить в Chrysler, збут у Росії обчислювався десятками штук) вже припинила продаж в Росії. Співрозмовники "Ъ" припускають, що можуть бути згорнуті продажі Fiat (у січні-жовтні впали на 3%, до 6,1 тис.), моделей Citroen (на 32%, до 16,3 тис.) і Peugeot (на 39%, до 17,5 тис.). Володимир Беспалов з "ВТБ Капіталу" зазначає, що проблем не відчувають хіба що сегменти "преміум" і "люкс", споживачі яких менш чутливі до цін.