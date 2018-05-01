США відклали введення мит на сталь і алюміній для Євросоюзу

У березні адміністрація Трампа вела мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії, але тимчасово відклала запровадження додаткових мит для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відклав введення ввізних мит на сталь і алюміній для Євросоюзу, Канади і Мексики та низки інших країн до 1 червня.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення прийнято за кілька годин до закінчення терміну, згідно з яким мита повинні були набути чинності о 12:01 (7:01 за Києвом) у вівторок, 1 травня.

Білий дім повідомив, що деталі угод з Бразилією, Аргентиною і Австралією будуть завершені найближчим часом, але не розкрив умов.

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"Адміністрація також продовжує переговори з Канадою, Мексикою та Європейським союзом протягом наступних 30 днів. На всіх цих переговорах адміністрація зосереджена на квотах, які будуть стримувати імпорт, запобігати перевантаженню і захищати національну безпеку", - відзначили в Білий будинку.

У березні адміністрація Трампа вела мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії, але тимчасово відклала запровадження додаткових мит для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини.

Нагадаємо, ЄС слідом за Китаєм поскаржився у Світову організацію торгівлі (СОТ) на тарифи США на імпорт алюмінію і сталі.