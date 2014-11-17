Держоргани в інтересах Фірташа сприяють ліквідації «Сумихімпрому» - експерти

«Колеги з Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України 22 серпня у відкритому листі проінформували керівництво Кабміну про наявність фактів, які свідчать про навмисне доведення «Сумихімпром» до банкрутства. Минуло близько трьох місяців, проте немає належної реакції на викладену у зверненні інформацію з боку всіх держорганів. За винятком окремих дій Фонду держмайна. Створюється враження, що держоргани не усвідомлюють стратегічну значимість для економічної безпеки України цього найбільшого переробника титанового сировини і виробника фосфатних добрив. Або ж мову потрібно вести про навмисне небажання дати належну оцінку фактам, встановленим Громадською робочою групою», - повідомив В.Бутко.

Цю точку зору підтримує член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України, колишній міністр промисловості України (у 1995-1997 роках) Валерій Мазур, який неодноразово зазначав, що в банкрутстві та ліквідації ПАТ «Сумихімпром» зацікавлені Д.Фірташ і С.Льовочкін, котры мають намір заволодіти майном підприємства після ліквідації «Сумихімпром» у судовому порядку.

«Ніякого розслідування грубо протиправних дій щодо «Сумихімпром» не ведеться. В даний час усі держоргани, що мають відношення до банкрутства «Сумихімпром», або тільки зображують діяльність, або вирішують виключно власні відомчі завдання, не розуміючи, яке значення має «Сумихімпром» для держави, і що його необхідно зберегти в будь-якому разі», - упевнений В.Мазур.

Особливу увагу члени Громадської робочої групи приділяють позиції Міністерства юстиції, яке вперто ігнорує необхідність перевірки діяльності розпорядника майна «Сумихімпром» Р.Марченка.

«Ми звернулися до Мін'юсту з вимогою перевірити діяльність розпорядника майна «Сумихімпром» Романа Марченка. Підставою для перевірки його діяльності є численні факти, що свідчать про приховування Р.Марченком ознак штучного банкрутства ПАТ «Сумихімпром». А також факти, що вказують на сприяння Р.Марченком затягування підготовки плану санації підприємства, відсутність якого станом на даний момент є юридичною підставою для ліквідації унікального титаново-хімічного виробництва. Фонд держмайна також звертався з аналогічною скаргою. Надсилали скарги на Р.Марченка і кредитори «Сумихімпром». Схоже, Мін'юст має намір сприяти Д.Фірташу в ліквідації «Сумихімпром», оскільки кілька місяців після нашого звернення перевірку ні за однією зі скарг не проведено, а Р.Марченко зберігає повноваження арбітражного керуючого», - повідомив член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України Олександр Щербань.