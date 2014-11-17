Нова коаліція у Раді хоче оптимізувати фінансову діяльність "Укроборонпрому"

Про це повідомляється в робочому проекті Коаліційної угоди, опублікованому на сайті «Блоку Петра Порошенка».

Дані зміни повинні забезпечити повернення підприємствам-виробникам коштів від реалізації контрактів з виробництва та поставок озброєння для їх ефективного функціонування та розвитку, сказано у проекті угоди.

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Проект також повідомляє про плани створення міжвідомчої комісії з питань розвитку оборонно-промислового комплексу при Кабінеті міністрів для забезпечення експертно-аналітичної підтримки роботи уряду у сфері розвитку ОПК.

До того ж, у робочому проекті Коаліційної угоди йдеться про необхідність розробки концепції імпортозаміщення, відновлення застарілих вітчизняних підприємств ОПК і створення нових промислових потужностей, у тому числі, ліцензійного виробництва критично важливих комплектуючих для забезпечення українських виробників елементною базою, яка не виробляється в Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Укроборонпром" хоче збільшити виробництво на 4 млрд гривень.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений у 2010 році з метою об'єднання та ефективного функціонування суб'єктами державного сектору економіки, які є частиною оборонного комплексу України. До складу концерну увійшли 134 підприємства ОПК України.