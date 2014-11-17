Збитки українських металургів за 9 місяців перевищили 14 млрд гривень

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Обсяг реалізації продукції в натуральному виразі за вказаний період знизився на 14%, а ціни на прокат чорних металів у середньому зросли на 28,8% (у гривневому еквіваленті), що дозволило отримати прибуток від операційної діяльності в сумі 6,6 млрд грн. Разом з тим, через втрати від курсової різниці при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків за ними отримано негативний фінансовий результат», - йдеться в повідомленні «Металургпрому».

За даними «Металургпрому», чистий дохід (виручка) метпідприємств від реалізації продукції за 9 місяців зріс на 16,4% і склав 126,8 млрд грн.

Значно зросли кредиторська і дебіторська заборгованості метпідприємств, які за станом на 1 жовтня склали відповідно 133 млрд грн (+27,1 млрд грн до аналогічного періоду 2013 року) і 65,1 млрд грн (+10,9 млрд грн).

Читайте такожСША через 15 років знову вводять мита на сталь з Росії З урахуванням позикових коштів, власні оборотні кошти метпідприємств мають від'ємне значення (-)10,5 млрд грн проти (+) 0,8 млрд грн за 9 місяців 2013 року.

За 9 місяців метпідприємства сплатили 5,6 млрд грн податків і зборів проти 5,4 млрд грн за 9 місяців 2013 року, з них податок на прибуток склав 448,6 млн грн проти 186,8 млн грн за 9 місяців 2013 року.

За інформацією «Металургпрому», порівняно з аналогічним періодом 2013 року за січень-вересень відбулося значне зростання цін (у гривневому еквіваленті) на основні сировинні ресурси. Залізорудна сировина подорожчала на19-30% у різних позиціях, вогнетриви - на17-24%, феросплави - на 21-40%, кокс - на 25%, металобрухт - на 19%, природний газ - на 18%, електроенергія - на 10%.

Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України за підсумками 2013 року скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з 2012 роком на 22,3%, або на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн.