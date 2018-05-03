Найбільший в Україні виробник шин закривається

Акціонери «Росава» прийняли рішення про ліквідацію підприємства.

Акціонери найбільшого в Україні виробника шин «Росава» (м. Біла Церква, Київська обл.) на загальних зборах 30 квітня прийняли рішення про добровільну ліквідацію товариства.

Читайте такожЗростання промвиробництва в Україні сповільнилося до 1%

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому будь-яка додаткова інформація в повідомленні не вказується.

Довідка УНІАН. Найбільший в Україні виробник шин - Білоцерківський шинний завод, який є приватним акціонерним товариством «Росава», працює з 1972 року.

Основним видом діяльності компанії є виробництво автошин. Асортимент включає більше 200 типорозмірів шин для легкових автомобілів, комерційного транспорту, сільськогосподарської техніки.

«Росава» реалізує на українському ринку близько 50% своєї продукції, решта 50% експортує в країни СНД, Європи, далекого і ближнього зарубіжжя.