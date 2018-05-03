Основний експортер озброєнь з України збільшив прибуток у 1,3 раза

«Укрспецекспорт» в 2017 році збільшив чистий прибуток до 144 млн грн.

Державна компанія «Укрспецекспорт», яка входить до складу держконцерну «Укроборонпром» і є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, в 2017 році збільшила чистий прибуток у 1,33 раза – до 144 млн грн з 108 млн грн.

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Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому чистий дохід від реалізації продукції становив 1,2 млрд грн, що в 1,75 раза менше, ніж у 2017 році (2,1 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, «Укрспецекспорт» в 2016 році збільшив чистий прибуток на 17,6% – до 108 млн грн з 91,8 млн грн у 2015 році.

Довідка УНІАН. Держкомпанія «Укрспецекспорт» є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічного співробітництва) в Україні. Компанія об'єднує ряд дочірніх підприємств – виробників спецтехніки.