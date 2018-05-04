Найбільша газовидобувна компанія України відзвітувала про результати роботи

Вперше за багато років видобуток «Укргазвидобування» за перші чотири місяці перевищив 5 млрд куб. м.

Найбільша газовидобувна компанія «Укргазвидобування» в січні-квітні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, збільшила видобуток природного газу на 1,4% - до 5,006 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, вперше з 2014 року видобуток газу за перші чотири місяці перевищив 5 млрд куб. м.

Також наголошується, що проведені технічні заходи (введення в експлуатацію нових свердловин, капітальний ремонт свердловин, інтенсифікація газовидобутку, введення в експлуатацію 22 км нового газопроводу «Валюхи») дають підставу говорити про досягнення планових показників видобутку в першому півріччі 2018 року.

В третьому і четвертому кварталах «Укргазвидобування» планує запустити 8 нових дотискуючих компресорних станцій, збільшити кількість верстатів зовнішніх підрядників з капітального ремонту свердловин до 50 од., запустити 10 комплексів з колтюбингу, азотні установки та інше обладнання.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 році компанія планує видобути 16-16,5 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».