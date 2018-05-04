Житомирські правоохоронці провели на Рівненщині спецоперацію проти незаконних порубок лісу (фото)

За результатами спецоперації розпочато слідчі дії щодо 12 осіб.

Правоохоронці Житомирської області провели на Рівненщині спецоперацію проти незаконних порубок лісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирі повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В'ячеслав Печененко.

За його словами, 2 травня у ході досудового розслідування поліцейськими Житомирщини за підтримки підрозділів Нацполіції України та Житомирського облуправління лісового та мисливського господарства було проведено 14 санкціонованих обшуків у селі Борове Рокитнівського району Рівненської області у приватних оселях та на території кількох деревообробних підприємств.

Печененко зазначив, що до забезпечення проведення заходів залучалось близько 400 правоохоронців, у тому числі – рота особливого призначення. При цьому підрозділ аеротехнічної підтримки Нацполіції України за допомогою безпілотників проводив відеоспостереження за цими заходами.

Він додав, що спецоперацію проводили житомирські правоохоронці через те, що жителі Рівненщини викрадають ліс Житомирщини, здійснюючи незаконні порубки на кордоні двох областей.

«Під час спецоперації населення діяло зухвало та чинило опір як працівникам державної лісової охорони, так і правоохоронним органам. Також під час цієї спецоперації місцеве населення погрожувало пошкодити транспорт правоохоронців. За результатами цієї операції розпочато слідчі дії щодо 12 осіб», - підкреслив Печененко.

За його інформацією, було проведено 14 санкціонованих обшуків у Боровому, жителі якого обґрунтовано підозрюються у вчиненні ряду злочинів. За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено деревину різних порід та оброблені лісоматеріали загальним об’ємом понад 250 куб. м, верстати для оброблення деревини, транспортні засоби з допоміжними пристроями для перевезення деревини та агрегати до них, радіостанції, а також предмети, зовні схожі на зброю та набої. Вартість вилученого та шкода, заподіяна незаконними вирубками лісу, зараз встановлюється.

Читайте такожВ Україні посилять контроль за заготівлею та реалізацією деревини

Наразі за погодженням із прокуратурою Житомирської області, до суду подано клопотання про накладення арешту на це вилучене майно.

Печененко нагадав, що у Житомирській області зараз розслідується ряд кримінальних проваджень за фактами незаконної порубки дерев у державних лісових господарствах та розкрадання лісу, вчинених на території Житомирського регіону.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Житомирської області, з початку цього року і станом на сьогодні, 4 травня, вже закінчено досудове розслідування та із затвердженими обвинувальними актами скеровано до суду 8 кримінальних проваджень за фактами незаконних порубок лісу, в тому числі одне з них – вчинене організованою злочинною групою.

Загалом, на даний час правоохоронними органами Житомирської області проводиться досудове розслідування у понад 430 кримінальних провадженнях зазначеної категорії.