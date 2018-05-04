У Білорусі хочуть націоналізувати завод, 60% акцій якого належить українському депутату Богуслаєву

За інформацією джерел, передаючи свою частку Білорусі, "Мотор Січ" може не тільки відмовитись від фінансових претензій до заводу, але й сплатити "штраф" за невиконання зобов'язань за інвестиційним договором.

Влада Білорусі хоче націоналізувати "Оршанський авіаремонтний завод", 60% якого належить президенту компанії "Мотор Січ", народному депутату України В'ячеславу Богуслаєву.

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Про це пише "Білоруський партизан".

Згідно з повідомленням, цього тижня на переговорах Богуслаєва в Адміністрації президента Білорусі буде вирішуватися, на яких умовах бізнесмен вийде з капіталу "Оршанського авіаремонтного заводу".

"В заставу" у білоруської влади залишився особистий літак Богуслаєва, на якому минулого тижня він прилітав в Оршу на збори акціонерів білоруського підприємства", - йдеться в статті.

За інформацією джерел видання, передаючи свою частку Білорусі, "Мотор Січ" може не тільки відмовитись від фінансових претензій до заводу (на суму близько 19 млн доларів), але й сплатити "штраф" за невиконання зобов'язань за відповідним інвестиційним договором.

Нагадаємо, у 2012 році за розпорядженням президента Білорусі Олександра Лукашенка державний пакет акцій "Оршанського авіаремонтного заводу" в розмірі близько 60% був проданий українській компанії «Мотор Січ», підконтрольній В'ячеславу Богуслаєву. Ще 40% акцій були викуплені білоруською компанією «Системи інвестицій та інновацій» Олександра Садового. Компанії планували у 2012-2016 роках інвестувати близько 12 млн дол. в спільне підприємство.

Днями Генпрокуратура Білорусі почала перевірку причин невиконання укладеного в 2012 році інвестдоговору основними акціонерами заводу.

У березні ряд білоруських ЗМІ повідомили про те, що білоруська влада може незабаром повернути контрольний пакет акцій підприємства у власність держави.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня посол Білорусі в Україні Ігор Сокол заявив, що розташоване на території Білорусі спільне підприємство "Оршанський авіаремонтний завод", у капітал якого входить українське підприємство «Мотор Січ», втратило економічний сенс у зв'язку з втратою російського ринку.