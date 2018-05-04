Продовжать випускати шини: на заводі «Росава» заявили, що ліквідація не призведе до закриття виробництва

На підприємстві повідомили, що рішення акціонерів про ліквідацію «Росави» прийнято в рамках реструктуризації, яка передбачає повне збереження робочих місць, збільшення обсягів виробництва, додаткові інвестиції.

Рішення загальних зборів акціонерів найбільшого в Україні виробника шин «Росава» (м. Біла Церква, Київська обл.) про добровільну ліквідацію товариства по суті являє собою реструктуризацію підприємства в рамках чинного законодавства України і відповідає вимогам ринку про поділ різних сегментів (виробництва шин, їх реалізації, маркетингової стратегії та ін).

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби підприємства.

«Реструктуризація передбачає повне збереження поточних робочих місць, збільшення обсягів виробництва, додаткові інвестиції в підприємства, створення після реструктуризації додаткових робочих місць у кількості не менше 75-125 осіб щорічно», - цитує прес-служба гендиректора компанії Олександра Далибу.

Як повідомляв УНІАН, акціонери найбільшого підприємства «Росава» на загальних зборах 30 квітня прийняли рішення про добровільну ліквідацію товариства.

Довідка УНІАН. Найбільший в Україні виробник шин - Білоцерківський шинний завод, (приватне акціонерне товариство «Росава») працює з 1972 року.

Основним видом діяльності компанії є виробництво автошин. Асортимент включає більше 200 типорозмірів шин для легкових автомобілів, комерційного транспорту, сільськогосподарської техніки.

«Росава» реалізує на українському ринку близько 50% своєї продукції, решта 50% експортує в країни СНД, Європи, далекого і ближнього зарубіжжя.