У Японії з грудня надійде в продаж перший у світі автомобіль з водневим двигуном

Перший у світі автомобіль з водневим двигуном - вироблений компанією Toyota седан Mirai ("Майбутнє") - надійде у продаж в Японії 15 грудня і буде коштувати близько $62 тисяч, передає ТАСС.

Як повідомила газета "Ніккей сімбун", в Європі і США цю машину можна буде купити вже влітку наступного року.

В Японії Toyota до кінця року розраховує продати близько 400 Mirai, зокрема, за рахунок того, що уряд країни обіцяв виділяти субсидії в розмірі $17 тис. кожному покупцеві машини.

Читайте такожУкраїнський авторинок показав найгірший результат за останні 14 роківЗа даними компанії, єдиним продуктом роботи двигуна Mirai є вода: ніякі шкідливі речовини в атмосферу не викидаються. Бака водневого палива автомобіля (повністю заповнюється за 3 хв.) вистачить приблизно на 650 км шляху, вартість палива в перерахунку на 1 км повинна скласти близько 10 ієн ($0,09).

У наступному році інша японська компанія - Honda планує випустити аналогічний автомобіль, який, як очікується, буде знаходиться в тій же ціновій категорії, що й Mirai.