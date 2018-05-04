В Україні з початку року видобули майже 7 мільярдів кубів газу

Видобуток газу в січні-квітні відповідає торішньому рівню.

Видобуток природного газу в Україні за січень-квітень 2018 року відповідає рівню аналогічного періоду минулого року - 6,8 млрд кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України - держкомпанії «Укртрансгаз».

«З січня по квітень 2018 надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України становили 6,8 млрд куб. м, що практично дорівнює показнику видобутку січня-квітня 2017 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укртрансгазу», українські державні і приватні видобувні компанії в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшили видобуток газу на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. За цей же період наша країна скоротила споживання цього палива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.