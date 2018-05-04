Україна і Туреччина розпочинають реалізацію спільного проекту зі створення військового літака

Проект передбачає повну вестернізацію всіх комплектуючих, впровадження сучасних і надійних технічних рішень, а також повну відповідність стандартам НАТО.

Найближчим часом почнеться практична реалізація українсько-турецького проекту зі створення військово-транспортного літака Ан-188 державним підприємством «Антонов» (Київ), що входить до складу державного концерну «Укроборонпром».

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Як повідомляє прес-служба концерну, рішення про початок реалізації проекту було ухвалено під час міжнародного аерокосмічного салону Eurasia-2018, що проходив минулого тижня в турецькому місті Анталья.

«Проект військово-транспортного літака передбачає повну вестернізацію всіх комплектуючих, впровадження сучасних і надійних технічних рішень, а також повну відповідність стандартам НАТО - як у частині обладнання, так і в питанні тактики застосування літака», - сказано в повідомленні.

Як зазначили в «Укроборонпромі», закладені в проект рішення дозволяють створити перспективний військово-транспортний турбореактивний літак вантажопідйомністю до 50 тонн, який зможе перевозити військову техніку всіх видів, військове та будівельне обладнання, вертольоти, до 300 солдатів, а також гуманітарні вантажі, палети й контейнери.

«Ан-188 матиме можливість базуватись на різних аеродромах, у тому числі - на грунтових, і сідати на короткі смуги, довжиною всього 600-800 м. Це значно розширює кількість аеродромів, із яких він може застосовуватись, що забезпечує високу ефективність нової машини», - сказано в повідомленні.

Проект також передбачає використання економічних сучасних турбореактивних двигунів, які забезпечують не лише високу швидкість, але й значну дальність польоту, додали в дежконцерні.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Антонов» (Київ) під час аерокосмічного салону Eurasia-2018 продемонструвало українсько-турецький проект літака Ан-188.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.