Окупанти Криму запевняють, що Фірташ перереєстрував свій хімбізнес в Росії

Хімічні підприємства окупованого Росією Криму пройшли перереєстрацію по російському законодавству, а власники заводів прийняли рішення про проведення їх реконструкції.

Про це журналістам повідомив нелегітимний глава анексованого півострова Сергій Аксьонов, передають "Новини Криму".

«За останньою інформацією, яку дає "міністр промислової політики", підприємства пройшли перереєстрацію в Москві згідно з російським законодавством, - повідомив він. - Є рішення, ухвалене власниками, в частині проведення реконструкції цих підприємств».

Читайте такожДержоргани в інтересах Фірташа сприяють ліквідації «Сумихімпрому» - експертиВідповідні програми, за словами Аксьонова, повинні бути представлені на наступному тижні. Головним аспектом при цьому для "уряду" будуть соціальні гарантії для працівників містоутворюючих підприємств.

«Більшість жителів в Армянську і Красноперекопську працюють на цих підприємствах, тому ми зацікавлені, щоб заводи діяли, - уточнив Аксьонов. - Сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору».

«Кримський титан» і " Кримський содовий завод - найбільші хімпідприємства півострова є власністю українського бізнесмена, власника групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. 13 березня за запитом ФБР США він був затриманий у Відні за підозрою в причетності до створення організованої злочинної групи і хабарництві. 21 березня суд звільнив Фірташа під рекордну заставу - 125 млн євро. Зараз він перебуває під домашнім арештом. Якщо вина Фірташа буде доведена, то йому загрожує тривалий тюремний термін і, можливо, конфіскація всіх активів.