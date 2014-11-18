Спад промвиробництва в Україні у жовтні сповільнився до 16,3%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

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За інформацією Держстату, порівняно з вереснем 2014 року зростання промвиробництва прискорилося до 7,5% від 4,9%, зафіксованих у вересні порівняно із серпнем.

Також повідомлялося, що у липні 2014 року порівняно з липнем 2013 року спад промвиробництва прискорився більше ніж удвічі - до 12,1% від 5%, зафіксованих на місяць раніше.

Від початку року, у січні-жовтні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад промвиробництва становив 9,4%.

Зростання виробництва у жовтні 2014 року порівняно із жовтнем 2013 року по галузям промисловості зафіксований лише у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 6,3%.

Решта галузей продемонстрували падіння, у тому числі, найбільший спад зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 60,5%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 42,7%, машинобудуванні - на 26,1%, виробництві меблів та іншої продукції - на 26,1%, металургії - на 21,1%, постачанні електроенергії, газу та пари - на 16,5%.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні у вересні 2014 року, без врахування тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя, порівняно з вереснем 2013 року склав 16,6%, порівняно із серпнем 2014 промвиробництво зросло на 4,9%. У січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року промвиробництво знизилося на 8,6%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва склав 0,5%, за підсумками 2012 року - також 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.