Основний експортер озброєнь з України продовжує нарощувати прибуток

«Укрспецекспорт» у першому кварталі збільшив чистий прибуток на 69% – до 64,34 млн грн.

Державна компанія «Укрспецекспорт», яка входить до складу держконцерну «Укроборонпром» і є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, в першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року збільшила чистий прибуток на 69% – до 64,34 млн грн з 38 млн грн.

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Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід від реалізації продукції становив 364,1 млн грн, що на 7,85% більше, ніж у першому кварталі 2017 року (337,6 млн грн).

Як повідомляв УНІАН, «Укрспецекспорт» в 2017 році збільшив чистий прибуток у 1,33 раза – до 144 млн грн з 108 млн грн.

Довідка УНІАН. Держкомпанія «Укрспецекспорт» є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічного співробітництва) в Україні. Компанія об'єднує ряд дочірніх підприємств – виробників спецтехніки.