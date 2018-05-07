Українські військові зможуть отримати новий пожежний танк (фото)

Міноборони допустив до експлуатації в ЗСУ пожежний танк ГПМ-72 Львівського бронетанкового заводу.

Пожежний танк ГПМ-72 виробництва держпідприємства «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», після успішного завершення відомчих випробувань допущено до експлуатації у Збройних Силах України.

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Про це повідомила прес-служба держконцерну, зазначивши, що тепер у разі відповідного замовлення з боку Міністерства оборони України армія може взяти на озброєння танк

Згідно з повідомленням, ГПМ-72 створений за власною ініціативою заводу і за рахунок власних коштів підприємства, призначений для проведення аварійно-рятувальних робіт на складах, арсеналах, базах зберігання вибухонебезпечних виробів.

«ГПМ-72 оснащений пожежної цистерною, місткість якої становить 20 тонн, сучасним пожежним насосом і лафетом, з допомогою яких можна гасити пожежу на відстані до 100 метрів. Машина має підвищену прохідність і захист екіпажу від ураження різними типами боєприпасів і вогню», - йдеться в повідомленні.

Для захисту рятувальників використовується 30-мм броня, в кабіні встановлена фільтровентиляційна установка, також реалізовано облив кабіни корпусу для зниження її температури.

«ГПМ-72 вже використовувався під час пожежі на складі боєприпасів під Вінницею у вересні 2017 року, де він довів свою високу ефективність», - зазначили в держконцерні.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька років в Україні сталося кілька вибухів на найбільших складах боєприпасів.

Зокрема, наприкінці вересня минулого року були вибухи в м. Калинівка (Вінницька обл.), які призвели до руйнування житлових будинків в прилеглому с. Павлівка і численних руйнувань у Калинівському та Вінницькому районах Вінницької області.

У березні минулого року на арсеналі в Балаклії (Харківська обл.) сталася диверсія, в результаті якої здетонували снаряди. Вибухами були пошкоджені десятки будинків.

У жовтні 2015 року виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів на військовому складі в Сватовому (Луганська обл.). Внаслідок надзвичайної події загинули чотири людини, з них три військових і один цивільний, 27 поранені, були пошкоджені та зруйновані домогосподарства 2,5 тис. осіб.

Довідка УНІАН. Львівський бронетанковий завод - одне з провідних підприємств бронетанкової промисловості України, з 2011 року входить до складу ДК «Укроборонпром».

Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.