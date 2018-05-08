Українські металурги отримали $3,5 мільярда від експорту чорних металів

Частка чорних металів у експорті країни становила 22,57%.

Українські металургійні комбінати в січні-квітні поточного року збільшили виручку від експорту чорних металів на 32,2% порівняно з січнем-квітнем 2017 року - до 3,488 млрд дол., при цьому їхня частка в експорті країни становить 22,57%, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з повідомленням, експорт металовиробів збільшився на 34% - до 351,4 млн дол. і займає 2,27% в загальному експорті країни.

При цьому імпорт чорних металів в грошовому вираженні збільшився порівняно з січнем-квітнем 2017 року на 32,3% - до 385,3 млн дол., металовиробів – на 18,2%, до 267,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила виручку від експорту чорних металів на 19,6% - до 8,7 млрд дол. Валютна виручка від експорту металовиробів минулого року збільшилася на 30% – до 896,7 млн дол.