Крюківський завод з початку року не виготовив жодного пасажирського вагона

Водночас, у січні-квітні завод збільшив випуск вантажних вагонів на 48% – до 1074 одиниць.

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-квітні збільшив випуск вантажних вагонів на 47,7%, або на 347 вагонів у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 1074 одиниць.

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Про це йдеться в звіті підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.

Згідно з повідомленням, у січні-квітні завод не виготовив жодного пасажирського вагона, тоді як у січні-квітні 2017 року підприємство випустило 12 пасажирських вагонів.

З початку року підприємство модернізувало 5 вагонів метро.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Крюківський вагонзавод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.

У 2017 році завод збільшив випуск вантажних вагонів на 28%, або на 437 штук порівняно з 2016 роком – до 2013 одиниць. У 2017 році завод виготовив 50 пасажирських вагонів, що в 5,5 раза більше, ніж у 2016 році.

Станом на четвертий квартал 2017 року компанії OW Capital Management GmbH (Австрія) належить 25% акцій ПАТ, естонським Skinest Finants і DELANTINA – також по 25%, зареєстрованій у Великобританії Transbuilding Service Limited – 19,17%.