В Україні відроджуватимуть авіабудування - Кабмін схвалив стратегію

За словами першого віце-прем'єра Степана Кубіва, в результаті реалізації стратегії вдасться зберегти як мінімум 60 000 робочих місць для фахівців авіабудівної галузі.

Кабінет міністрів України за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі схвалив Стратегію відродження українського авіабудування на період до 2022 року, яка передбачає, зокрема, оптимізацію та модернізацію виробництва літаків «Ан» та структурне реформування підприємств галузі авіабудування.

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Як повідомила прес-служба Мінекономрозвитку, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 10 травня, на засіданні уряду.

«Серед рішень, які пропонує Стратегія відродження українського авіабудування: оптимізація та модернізація виробництва літаків «Ан», модернізація і виробництво вертольотів «Мі», імпортозаміщення комплектуючих з РФ, структурне реформування підприємств галузі авіабудування», - йдеться в повідомленні.

За словами першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, Україна - одна з небагатьох країн світу, яка має можливості повного циклу виробництва авіаційної техніки, але внаслідок залежності від російських контрагентів спостерігається падіння виробництва і зайнятості на авіабудівних підприємствах.

"У результаті реалізації стратегії ми зможемо не тільки збільшити обсяги випуску літаків і вертольотів для внутрішніх потреб, але і зберегти як мінімум 60 000 робочих місць для фахівців авіабудівної галузі", - наголосив Кубів.

Відзначається, що результатом реалізації стратегії буде розробка нових зразків транспортних літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, а також модернізація вже наявних моделей пасажирських і транспортних літаків та вертольотів, підвищення якості виробництва авіаційної техніки до рівня кращих світових аналогів, а також впровадження міжнародних систем сертифікації продукції, розширення взаємодії між державним і приватним сектором, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в авіабудування.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що розвиток авіаційної галузі є одним із пріоритетних завдань українського уряду.

У липні 2017 року Україна і Білорусь домовилися про створення спільних підприємств у галузі авіабудування.