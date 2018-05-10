Китайська ZTE призупинила виробництво смартфонів через санкції США

Китайська компанія також припинила торгівлю акціями.

Китайська компанія ZTE припинила велику операційну діяльність, після того, як голова Білого дому Дональд Трамп заборонив їй використовувати компоненти, вироблені в США.

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Компанія може стати першою жертвою "нової холодної війни" між Китаєм і Сполученими Штатами, пише New York Times з посиланням на джерела, передає Liga.net.

За даними видання, минулого тижня компанія призупинила виробництво смартфонів і припинила торгівлю акціями на кілька тижнів. Однак у ZTE відмовилися коментувати цю інформацію.

Компанія ZTE - другий за величиною виробник телекомунікаційного устаткування і мобільних телефонів у Китаї (четвертий у США). Веде свій бізнес у більш ніж 160 країнах. Має 13 власних науково-дослідних центрів в Китаї, США, Швеції та Кореї. Більше 10% річного доходу ZTE направляє на науково-дослідницьку діяльність. Компанія співпрацює з Intel, Microsoft, IBM, Alcatel, Qualcomm, Analog Devices, Accenture, Texas Instruments, Freescale, Agere Systems, і ADI.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість заборони продажів китайських смартфонів в Америці, і заборонила їх реалізацію на своїх військових базах по всьому світу.