В Україні зростають ціни виробників промпродукції

11:11, 11 травня 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем - березнем 2018 року - зростання цін виробників промпродукції було нульовим.

З початку року, до грудня 2017 року, ціни виробників промпродукції зросли на 5,9%.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування окупованих територій Криму, Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року становила 13,1%, сповільнившись порівняно з 13,2% у березні.

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Теги: #промпродукція#ціни виробників промпродукції