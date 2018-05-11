В Україні зростають ціни виробників промпродукції

У квітні ціни зросли на 14,1% в річному вираженні.

Ціни виробників промислової продукції в Україні в квітні 2018 року в річному вимірі, до квітня 2017 року, зросли на 14,1%.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем - березнем 2018 року - зростання цін виробників промпродукції було нульовим.

З початку року, до грудня 2017 року, ціни виробників промпродукції зросли на 5,9%.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування окупованих територій Криму, Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року становила 13,1%, сповільнившись порівняно з 13,2% у березні.