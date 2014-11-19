«Артемсіль» не планує скорочувати поставки солі в Росію
14:51, 19 листопада 2014Промисловість
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Найбільший виробник солі в Україні державне підприємство «Артемсіль» (Донецька обл.) не скорочувала поставки солі в Російську Федерацію і не планує скорочувати їх і надалі.
«Артемсіль» не має наміру скорочувати поставки солі до Росії / Фото: УНІАН
Про це повідомила прес-служба компанії.
«Російський ринок є для підприємства пріоритетним і скорочення поставок продукції на територію Російської Федерації не очікується», - сказано в повідомленні.
На даний час підприємство працює у штатному режимі, виконуючи у повному обсязі експортні поставки у 22 країни світу. У зв'язку з наближенням зимового сезону «Артемсіль» планує збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції.
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Довідка УНІАН. «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі у Центральній і Східній Європі. Виробничі потужності компанії розташовані у м. Соледар (Донецька обл.).
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