«Артемсіль» не планує скорочувати поставки солі в Росію

Про це повідомила прес-служба компанії.

«Російський ринок є для підприємства пріоритетним і скорочення поставок продукції на територію Російської Федерації не очікується», - сказано в повідомленні.

На даний час підприємство працює у штатному режимі, виконуючи у повному обсязі експортні поставки у 22 країни світу. У зв'язку з наближенням зимового сезону «Артемсіль» планує збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції.

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Довідка УНІАН. «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі у Центральній і Східній Європі. Виробничі потужності компанії розташовані у м. Соледар (Донецька обл.).