В Україні скоротилося виробництво автотранспорту

Легковий сегмент вітчизняного автопрому формує великовузлове складання автомобілів марки Skoda.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в квітні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року знизилося на 13% - до 675 одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

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Згідно з даними асоціації, статистику легкового сегмента вітчизняного автопрому продовжує формувати лише великовузлове складання автомобілів марки Skoda, обсяг випуску яких у квітні впав у порівнянні з квітнем 2017 року на 10% - до 615 авто.

Виробництво автобусів за місяць знизилося на 13% і становило 54 од. Три автобуси виготовив «ЗАЗ», по одному - корпорація «Богдан» і чернігівський автозавод корпорації «Еталон», завод «Часовоярські автобуси» виготовив 14 автобусів і «Черкаський автобус» - 35 од.

Комерційних автомобілів в квітні було вироблено 6 шт. - один на ЗАЗі і п'ять на заводі «Черкаський автобус».

«Такий показник на 79% менший за березневий результат. В статистиці відсутні дані щодо КрАЗу, який з незрозумілих причин перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком збільшилося на 63,1% - до 8,586 тис. одиниць.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).