Компанія Nike подала в суд на Puma

Nike звинуватила Puma в незаконному використанні її технології зі створенню кросівок.

Американська компанія Nike подала в суд на німецьку компанію Puma, звинувативши в порушенні патентних прав.

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Про це повідомляє Liga.net з посиланням на Forbes.

У Nike вважають, що Puma незаконно використовувала її запатентовані технології зі створення взуття, тим самим порушивши принципи вільної інновації. Зокрема мова йде про схожість технологій пошиття тканини - Nike Flyknit і Puma IGNITE Proknit -, і виробництва підошви - Nike Air Sole і Puma Jamming.

Американська компанія вказує на те, що в новій моделі від PUMA EVOknit присутня її технологія Flyknit. В цілому Nike стверджує, що PUMA порушує чотири її патенти з 300 зареєстрованих, відзначає видання.

У свою чергу Puma заперечує свою причетність до крадіжки технологій.