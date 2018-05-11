Компанія Nike подала в суд на Puma
16:22, 11 травня 2018Промисловість
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Nike звинуватила Puma в незаконному використанні її технології зі створенню кросівок.
Ілюстрація REUTERS
Американська компанія Nike подала в суд на німецьку компанію Puma, звинувативши в порушенні патентних прав.
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Про це повідомляє Liga.net з посиланням на Forbes.
У Nike вважають, що Puma незаконно використовувала її запатентовані технології зі створення взуття, тим самим порушивши принципи вільної інновації. Зокрема мова йде про схожість технологій пошиття тканини - Nike Flyknit і Puma IGNITE Proknit -, і виробництва підошви - Nike Air Sole і Puma Jamming.
Американська компанія вказує на те, що в новій моделі від PUMA EVOknit присутня її технологія Flyknit. В цілому Nike стверджує, що PUMA порушує чотири її патенти з 300 зареєстрованих, відзначає видання.
У свою чергу Puma заперечує свою причетність до крадіжки технологій.
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