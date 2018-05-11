Виробництво сталі в Україні скорочується

У січні-квітні виробництво сталі зменшилося на 1% – до 7 млн т.

В Україні (з урахуванням діяльності у січні-лютому 2017 року потужностей, які перебувають на непідконтрольній території) за січень-квітень виробництво сталі зменшилося в порівнянні з 4 місяцями 2017 року на 1% – до 6,9 млн тонн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Укрметалургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період зросло на 1% – до 6,07 млн тонн, виплавка чавуну збільшилася на 9% – до 6,89 млн тонн.

Металургійні підприємства на підконтрольній території при тих же абсолютних цифрах збільшили обсяги виробництва сталі на 5%, прокату – на 8%, чавуну – на 18%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 2017 рік виробництво сталі зменшилося на 12% – до 21,3 млн тонн. Виробництво загального металопрокату скоротилося на 14% – до 18,4 млн тонн, виплавка чавуну скоротилася на 15% – до 20 млн тонн.