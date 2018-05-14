ЗМІ: у судовому спорі Липецької кондфабрики Roshen - новий поворот

Липецька кондитерська фабрика Roshen в арбітражному суді заявила відвід експертам.

Липецька кондитерська фабрика Roshen в арбітражному суді заявила відвід експертам. В рамках розгляду справи про визнання незаконним рішення МИФНС по найбільшим платникам податків по Липецькій області за результатами перевірки АТ Липецька Кондитерська Фабрика Roshen за 2010-2012 роки, ухвалою Арбітражного суду Липецької області від 21.06.2017. була призначена судова експертиза, проведення якої було доручено експертам, запропонованих податковим органом.

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Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на заяву прес-служби корпорації.

Російське законодавство передбачає виключення впливу на експертів: експерт не вправі вступати в особисті контакти з учасниками процесу, повідомляти кому-небудь про результати судової експертизи, за винятком органу або особи, яка її призначила.

Однак МІФПС (Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби) і експерт Товариства професійних експертів та оцінювачів Р. В. Шедловський знехтували цими правилами: держподатінспектор А. В. Котюков домовлявся з експертом Р. В. Шедловським про зустрічі в податковій інспекції з метою підчистки результатів (додаються фрагменти відеозапису наочно ілюструють цей факт).

Подібні недобросовісні дії спрямовані не тільки проти платника податків, але і проти правосуддя. Тому АТ ЛКФ Roshen заявив відвід експертам. На даний час з метою додаткового підтвердження вказаних обставин суд розглядає клопотання платника податків.

Здійснено допит керівника податкового органу Д. Е. Свиридова, а також спеціаліста УВС по Липецької області. Держподатінспектор Котюков А. В. до суду двічі не з'явився. Корпорація Рошен продовжить відстоювання своїх прав усіма законними способами в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, що за рішенням Корпорації Roshen, з 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці повністю зупинено виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім і склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані. Українська продукція Roshen не імпортується на територію РФ починаючи з 2013 року.