Експерт заявляє про неефективний захист інтересів держави в процесі банкрутства «Сумихімпрому»

«Реакцію Мін'юсту на звернення Фонду держмайна та Громадської робочої групи щодо проведення перевірки діяльності розпорядника майна «Сумихімпром» Романа Марченка в самому м'якому випадку можна охарактеризувати як запізнілу. Звернення були направлені ще навесні, проте перевірка діяльності Марченка призначена на період з 17 по 19 листопада. Виходить, що Мін'юст, навмисно чи через недбалість керівництва, протягом тривалого часу покривав антидержавну діяльність розпорядника майна «Сумихімпром» - заявив Чередников.

Також він нагадав про відсутність належної реакції регіональних органів Міністерства юстиції на факти, що вказують на навмисне доведення «Сумихімпром» до банкрутства особами, пов'язаними з Д.Фірташем, до яких належить і Р.Марченко.

«Органи прокуратури порушили і розслідують кримінальну справу за фактом доведення «Сумихімпром» до банкрутства, заподіяння збитків підприємству в результаті продажу продукції за цінами, нижчими собівартості, на користь підконтрольного Д.Фірташу ТОВ «Синтез Ресурс», що входить до складу комітету кредиторів «Сумихімпром». Прокуратурою виявлені збитки внаслідок зазначених дій посадових осіб «Сумихімпром», в т. ч. і Р.Марченко, в сумі 135 млн. грн. І на тлі цих фактів управління юстиції Сумської області парадоксальним чином доходить висновку про відсутність фактів, які вказують на доведення підприємства до банкрутства», - повідомив віце-президент громадської організації.

З його точки зору, це було б неможливо, якби функції розпорядника майна ПАТ «Сумихімпром» виконував дійсно незалежний фахівець. Однак повністю підконтрольний комітет кредиторів підприємства призначив у 2012 році за підтримки Мін'юсту на цю посаду Р. Марченка.

«Нинішніх керуючого санацією та розпорядника майном «Сумихімпром» необхідно негайно відсторонити від виконання названих посадових обов'язків. Особи, що займають поки ще ці посади, ведуть роботу не в інтересах держави, а в інтересах «Групи DF». Причому їх діяльність у багатьох випадках знаходиться за межею законності й підлягає розслідування правоохоронними органами», - переконаний член-кореспондент НАНУ, міністр промисловості України (1995-1997 роки), член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України Валерій Мазур.

Громадська робоча група має намір звернути увагу вищих посадових осіб держави на низьку ефективність діяльності Міністерства юстиції щодо захисту державних інтересів при банкрутстві «Сумихімпром».

«Результати перевірки Мін'юстом діяльності розпорядника майна «Сумихімпром» Р.Марченка стануть показником прихильності керівництва цього міністерства відстоювання державних інтересів, з точки зору яких укладення свідомо збиткових для підприємства угод, вилучення обігових коштів, що не могло відбутися без санкції розпорядника майна, є протиправними діяннями», - вважає віце-президент громадської організації «Контроль народного майна України» Євген Чередников.