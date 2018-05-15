Пінчук поставить «Укргазвидобуванню» своїх, китайських і російських труб ще на 3 мільярди - ЗМІ

Загалом «Інтерпайп» Віктора Пінчука від початку існування системи «Прозорро» у 2016 році отримав підряди у системі «Укргазвидобування» на 8,57 млрд грн. Це 84% від усіх угод «Укргазвидобування» з усіма постачальниками будь-яких труб у цей період.

ПАТ «Укргазвидобування» 11 травня за результатами тендерів уклало шість угод із ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю труб на загальну суму 3,04 млрд грн.

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Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

Компанії Віктора Пінчука замовили 52 тис тон різних труб по 50-77 тис грн./т.

Виробниками труб є ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» і ПрАТ «Інтерпайп НТЗ» Пінчука, а також не належні йому ПАТ «Сіверський трубний завод», ПАТ «Трубна металургійна компанія» (Росія), «VAM (Changzhou) Oil & Gas Premium Equipments Co, Ltd» і «Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited» (Китай).

У грудні 2017 року «Укргазвидобування» замовило труб в «Інтерпайп Україна» на 7% і 5% дешевше. Це приблизно відповідає світовому зростанню цін на сталь.

Сума угод на 3% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 3,13 млрд грн.

В окремих тендерах також брали участь ТОВ «Дніпровський трубний завод», ТОВ «Нафтосервіс», ТОВ «Ді-Прайм» і ТОВ «Інсігнум». У парі випадків останні дві фірми з дещо нижчими цінами відхиляли, бо вимагався дворічний досвід аналогічних поставок, тоді як «Інсігнум» створений у вересні 2017 року, а «Ді-Прайм» – у жовтні 2016 року.

Також за одним з лотів фірма «Vinyx General Trading l.l.c» (ОАЕ) вимагала прибрати з тендерної документації згадку про різьбу VAM TOP, яка є зареєстрованою торговою маркою компанії «Vallourec Oil and Gas». Замовник відмовився, заявивши, що «вказання конкретного різьбового з’єднання не є дискримінаційним, тому що інші виробники можуть запропонувати аналогічні різьбові з’єднання власного виробництва».

Загалом «Інтерпайп» Віктора Пінчука від початку існування системи «Прозорро» у 2016 році отримав підряди у системі «Укргазвидобування» на 8,57 млрд грн. Це 84% від усіх угод «Укргазвидобування» з усіма постачальниками будь-яких труб у цей період.

При цьому рік за роком конкуренція на трубних тендерах головного офісу «Укргазвидобування» знижується. За даними аналітичної системи «Bipro.Prozorro», в 2016 році середня кількість учасників торгів була 3,88, в 2017-му – 3,43, в 2018-му – 2,86.

Як нагадують "Наші гроші", перший заступник голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олександр Романюк фігурує у кримінальному провадженні Генпрокуратури щодо протиправної діяльності під час закупівель. Раніше Романюк був радником гендиректора групи Віктора Пінчука «East One». За даними слідства, за підтримки та шляхом матеріальної зацікавленості Олександр Романюк та службові особи комітету конкурсних торгів «Укргазвидобування» створювали штучні умови для перемоги у конкурсних торгах ТОВ «Інтерпайп Україна».

Звільнений у 2017 році директор із закупівель «Укргазвидобування» Андрій Токарь згодом влаштувався керівником одного з департаментів «Інтерпайпу».