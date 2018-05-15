У Черкасах вироблятимуть холодильники Saturn

Компанія-власник торгової марки Saturn інвестувала в новий завод більше 30 млн дол.

Група компаній KTD Group, дистриб'ютор і виробник побутової електротехніки торгової марки Saturn, в липні 2018 року планує запустити в Черкасах завод з виробництва побутових холодильників. Про це повідомив голова групи Олександр Громико.

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«Раніше у Черкасах ми вже запустили завод з виробництва печей, духовок, конвекторів. У липні ми запускаємо завод холодильників... Ми будемо виробляти холодильники з високим класом енергозбереження А2, А3», - сказав він.

За словами директора з експорту KTD Group Євгена Фурмана, новий завод зможе виробляти близько 300 тис. од. холодильників на рік, на цьому підприємстві будуть використані технології китайських виробників.

«Планова виробнича потужність становить близько 300 тис. холодильників на рік. Рівень інвестицій в будівництво і запуск заводу склав більше 30 млн дол.», - зазначив Фурман.

Довідка УНІАН. KTD Group володіє торговою маркою побутової техніки Saturn. На сьогодні компанія виробляє побутову техніку на двох заводах в Україні – в Каневі та Черкасах. Компанія продає праски, кухонну техніку, пилососи, кондиціонери, обігрівачі, пральні машини та ін.