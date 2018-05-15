У Раді розповіли про користь для бюджету від дії «металургійного закону»

Нагадаємо, в липні 2015 року з метою ліквідації дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку парламент прийняв закон про тимчасове підвищення експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну.

Експерти оцінюють позитивний бюджетний ефект від «металургійного закону» в більше 1 млрд грн на рік.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк

Галасюк нагадав, що в липні 2015 року з метою ліквідації дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури парламент прийняв закон про тимчасове підвищення експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну.

Завдяки закону тільки за перший рік дії вдалося зберегти 35 тис. робочих місць і $1,6 млрд валютної виручки, втричі збільшити митні надходження від експорту брухту і скоротити дефіцит брухту для підприємств на 40%.

У 2017 році парламент продовжив дію «металургійного закону» ще на 1 рік.

«Проте зараз ситуація загострюється - металобрухт у світі дорожчає і нинішня ставка вивізного мита (30 євро/т) поступово перестає виконувати свою захисну роль (частка в ціні зменшилася з 19% у 2016 році до 13% у 2017 році). Тому новим «металургійним законопроектом» №8226 ми пропонуємо підняти мито до 42 євро/т і продовжити його на 3 роки, - сказав голова комітету ВР. - Такий розмір мита відповідає адвалорній ставці 20% при рівні цін 2017 року. У Китаї, до речі, мито 40%, в Індії - понад 35%, в Пакистані - 25%, а в Казахстані до недавнього часу діяла повна заборона експорту металобрухту».

Галасюк також зазначив, що «металургійний законопроект» №8226 підпадає під дозволені виключення в угоді СОТ.

«Позитивний бюджетний ефект «металургійного закону» оцінюється експертами в понад 1 млрд грн/рік. Комітет з питань промислової політики і підприємництва рекомендував прийняти законопроект №8226 в цілому. Сподіваюся, що парламентарі і на цей раз стануть на сторону національних інтересів України і проголосують за вітчизняну промисловість, економіку і суспільний добробут!», - підсумував він.