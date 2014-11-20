Виробництво сталі в Україні через війну впало на 29%

Українські металурги в жовтні 2014 року порівняно з жовтнем минулого року скоротили виробництво сталі на 28,7% - до 1,870 млн. тонн, при цьому країна посіла 12-е місце в рейтингу виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association, WSA).

При цьому, за підсумками січня-жовтня 2014 року Україна зберегла в світовому рейтингу виробників сталі десятий рядок з показником 23,4 млн. тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року виробництво сталі в країні скоротилося на 15,2%.

Згідно з повідомленням, за підсумками жовтня цього року лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 67,5 млн. тонн (зниження проти жовтня 2013 року на 0,3%).

Далі країни першої десятки рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (9,4 млн. тонн -1,7%), США (7,3 млн. тонн -0,7%), Індія (7,1 млн. тонн +8,5%), Південна Корея (6,2 млн. тонн +4,5%), Росія (5,8 млн. тонн +1,6%), Німеччина (3,5 млн. тонн -5,9%), Бразилія (3,1 млн. тонн +2,7%), Туреччина (2,7 млн. тонн -11%), Італія (2,1 млн. тонн -5,4%).

В цілому в жовтні 2014 року 65 країн, що входять в рейтинг WSA, зберегли виробництво сталі на рівні жовтня 2013 року – 136,7 млн. тонн.

У звіті асоціації за січень-жовтень 2014 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай – 685,3 млн. тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,1%). Далі йдуть: Японія (92,5 млн. тонн +0,6%), США (73,7 млн. тонн +1,4%), Індія (69,5 млн. тонн +2,5%), Південна Корея (59,5 млн. тонн +8,9%), Росія (59 млн. тонн +2,5%), Німеччина (36,1 млн. тонн +1,6%), Бразилія (28,6 млн. тонн -0,7%) і Туреччина (28,4 млн. тонн -0,9%).

За десять місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 65 країн, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 2% - до 1,368 млрд тонн.

Читайте такожЗбитки українських металургів за 9 місяців перевищили 14 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, дії проросійських терористів і військова агресія Росії на Донбасі, де розташована більшість українських металургійних підприємств, призвели до проблем із поставками сировини і відсутності електроенергії на багатьох меткомбінатах, які працювали з перебоями, а деякі зупинилися.

Станом на середину листопада, з вищезгаданих причин не працюють наступні металургійні підприємства: Алчевській меткомбінат і Донецький металопрокатний завод.

Довідка УНІАН. Українські металурги в 2013 році скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,824 млн. тонн, зберігши при цьому десяте місце в списку світових виробників цієї продукції.

Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, одержаних безперервним литвом, скоротилося на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн. тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн. тонн сталевих напівфабрикатів, одержаних безперервним литвом, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.