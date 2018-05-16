У Білорусі відкрили провадження проти посадовців "Мотор Січі"

Представників українського авіаційного підприємства підозрюють у перевищенні повноважень, що спричинило для підприємства з Білорусі тяжкі наслідки.

Прокуратура Білорусі порушила справу проти посадовців української компанії "Мотор Січ". Представників українського авіаційного підприємства підозрюють у перевищенні повноважень, що спричинило для підприємства з Білорусі тяжкі наслідки.

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Про це повідомляє Радіо Свобода.

Управління з боротьби з корупцією й організованою злочинністю Генеральної прокуратури Білорусі провело перевірку ВАТ "Оршанський авіаремонтний завод", мажоритарним акціонером якого є українська компанія "Мотор Січ".

У ході перевірки провели огляд приміщень представництва ПАТ "Мотор Січ" (Україна) у Білорусі, вилучено документи, які стосуються діяльності українського інвестора на території Білорусі.

За результатами перевірки, Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти колишнього генерального директора авіаремонтного заводу і посадових осіб ПАТ "Мотор Січ" за ознаками злочину, передбаченого статтею "перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки".

За даними слідства, посадові особи завдали білоруському заводу збитки в особливо великому розмірі, а також істотну шкоду його інтересам.

Справу передали до Слідчого комітету Білорусі. Прізвища українських посадовців не називаються.

В українській компанії "Мотор Січ", якій належить близько 60% акцій Оршанського авіаремонтного заводу, ситуацію наразі не коментували. Радіо Свобода намагається отримати коментар.

"Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.

23 квітня Служба безпеки України проводила обшуки на підприємстві "Мотор Січ" у межах провадження, відкритого за статтею про диверсію.