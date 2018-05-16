Уряд відклав надання шахтам держгарантій за кредитами на 1 мільярд

Гарантії мали бути надані для державних підприємств «Шахта ім. М. С. Сургая», «Первомайськвугілля», «Львіввугілля», «Торецьквугілля», «Селидіввугілля».

Кабінет міністрів України відклав рішення про надання шахтам державних гарантій за кредитами на 1 млрд грн.

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Про це на засіданні уряду в середу повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Знімаємо з розгляду і проводимо ще одну додаткову нараду за (пунктами порядку - УНІАН) 4.9-4.15, за результатами цієї наради погоджуємо і розглянемо їх на засіданні уряду», - сказав Гройсман.

Згідно з порядком Кабміну, гарантії мали бути надані для державних підприємств «Шахта ім. М. С. Сургая», «Первомайськвугілля», «Львіввугілля», «Торецьквугілля», «Селидіввугілля».

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявив, що Кабмін відстежуватиме ефективність використання гарантій на мільярд гривень, виділених на модернізацію державних шахт, «щоб ніхто нічого не вкрав».

Своєю чергою міністр енергетики Ігор Насалик заявляв, що цього року Міненерговугілля планує скоротити загальний рівень збитків державного вугледобувного сектору і вийти за підсумками першого кварталу 2018 року на рівень беззбиткової роботи.