СОТ винесла рішення на користь Boeing у спорі з Airbus

СОТ заявила, що ЄС проігнорував вимоги організації та не припинив підтримку виробництва компанією Airbus найбільшого авіалайнера в світі A380 і далекомагістрального A350.

Світова організація торгівлі (СОТ) визнала субсидування діяльності компанії Airbus країнами Еврсоюзу таким, що порушує інтереси її американського конкурента Boeing. Читайте такожАвіакомпанія Emirates Airlines замовила літаків у Airbus одразу на $16 мільярдів СОТ заявила, що ЄС проігнорував вимоги організації та не припинив підтримку виробництва компанією Airbus найбільшого авіалайнера в світі A380 і далекомагістрального A350, повідомляє «Комерсант». Нагадаємо, 4 вересня 2009 року СОТ винесла перше рішення щодо спору між Boeing і Airbus. Справа «США проти Євросоюзу» стала найбільшим комерційним спором в історії СОТ.

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