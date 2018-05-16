СОТ винесла рішення на користь Boeing у спорі з Airbus

15:47, 16 травня 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

Світова організація торгівлі (СОТ) визнала субсидування діяльності компанії Airbus країнами Еврсоюзу таким, що порушує інтереси її американського конкурента Boeing.

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СОТ заявила, що ЄС проігнорував вимоги організації та не припинив підтримку виробництва компанією Airbus найбільшого авіалайнера в світі A380 і далекомагістрального A350, повідомляє «Комерсант».

Нагадаємо, 4 вересня 2009 року СОТ винесла перше рішення щодо спору між Boeing і Airbus. Справа «США проти Євросоюзу» стала найбільшим комерційним спором в історії СОТ.

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Теги: #Boeing#СОТ#Airbus