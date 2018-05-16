Зростання експорту металобрухту загрожує роботі українських металургів – експерт

Голова «Укрметалургпрому» зазначив, що близько 80% українського брухту йде в Туреччину, а 20% йде в невизнану республіку Придністров'я.

У разі збереження існуючої в Україні тенденції до підвищення обсягів експорту металобрухту українські металургійні підприємства з часом взагалі можуть залишитися без привізного металобрухту

Таку думку в інтерв'ю «Українським новинам» висловив президент ВП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Спочатку це призведе до скорочення виробництва, а потім і до його повної зупинки зі всіма витікаючими звідси негативними фінансово-економічними і соціальними наслідками. Причому не тільки на рівні окремої галузі, але і всієї країни в цілому, - сказав Каленков. - За даними ДП «Укрпромзовнішекспертиза», на сьогоднішній день металофонд України становить близько 300 млн. т, а його зношення досягає 90%. Тому терміново потрібна програма оновлення, в першу чергу, інфраструктури, яка сприятиме розвитку внутрішнього ринку для українського гірничо-металургійного комплексу, що, в свою чергу, дозволить вирішити проблему дефіциту металобрухту».

При цьому голова «Укрметалургпрому» сподівається, що підприємствам за підсумками поточного року вдасться збільшити заготівлю брухту. «Минулого року було заготовлено близько 3,7 млн тонн, у 2017 році – 3,4 млн тонн, тобто збільшили заготівлю на 6%. Сподіваюся, що цього року ми збільшимо на 6%. Якщо ж експорт зростатиме такими темпами як зараз, то у нас дефіцит може замість 10% становити 15% і більше», - сказав він.

Каленков нагадав, що близько 80% українського брухту йде в Туреччину, а 20% йде в невизнану республіку Придністров'я. «Взагалі-то, це політичне питання, яке необхідно вирішувати вже сьогодні, оскільки 20% стратегічної сировини вивозиться в невизнану республіку, де вона переробляється в готову продукцію і відправляється на ті ж ринки, на яких ми конкуруємо. Причому придністровські підприємства субсидуються за повною програмою: і по газу (їх росіяни субсидують) і по електроенергії. Враховуючи це, відпускати 20% нашого експорту брухту в Придністров'ї недопустимо. Якщо ми створюємо список обмеження експорту товарів з Росією, напевно, має сенс зробити це і стосовно Придністров'я. Крім того, у нас дуже великі надії на законопроект №8226, який зареєстрований і зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді (він пропонує зберегти мито на експорт брухту на 3 роки і підвищити її до 42 євро за тонну)», - сказав Каленков.