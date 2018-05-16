Видобуток вугілля на держшахтах у 1,5 раза дорожчий, ніж його ціна – Міненерговугілля

У лютому держшахти продали вугільної продукції на суму 480,3 млн грн.

Собівартість однієї тонни товарної вугільної продукції (збагаченого вугілля), що видобувається на державних шахтах, у 1,5 раза перевищує ціну, за якою це вугілля продається на теплові електростанції.

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Про це свідчать дані про виробничі показники державного вугільного сектору за лютий 2018 року, які наводить Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

За даними відомства, середня по шахтах собівартість в лютому становила 3124,9 грн за тонну, що в 1,5 раза вище за відпускну ціни (2033,5 грн за тонну).

Згідно зі звітом, середня собівартість товарної вугільної продукції (без урахування держпідприємства «Торецьвугілля», у якого був дуже низький видобуток, відповідно, вкрай висока собівартість) становила 3468 грн за тонну. При цьому, середня ціна вугільної продукції дорівнювала 1932 грн за тонну.

За даними міністерства, в лютому держшахти продали вугільної продукції на суму 480,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, висока собівартість видобутку вугілля на державних шахтах є однією з причин складного фінансового стану, накопиченої заборгованості за електроенергію, дефіциту інвестиційних коштів, а також постійних боргів з виплати заробітної плати.

Одне з останніх підвищень відпускної ціни було проведено з 1 листопада 2017 року. Тоді ціна зросла на 10% - до 2425 грн за тонну (без ПДВ і витрат на транспортування).