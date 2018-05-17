Найбільше металургійне підприємство України майже зупинилося через страйк

На підприємстві заявили, що існує загроза техногенної катастрофи в масштабах не тільки комбінату, але й міста.

Акція протесту залізничників комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» може призвести до повної зупинки найбільшого металургійного підприємства України, а також існує загроза техногенної катастрофи в масштабах не лише комбінату, а й міста, повідомляє прес-служба компанії.

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«Якщо найближчим часом цю ситуацію не вдасться врегулювати, виробництво буде повністю зупинено, його відновлення триватиме багато часу, на це доведеться витратити колосальні ресурси», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент на підприємстві задіяні тільки 14 тепловозів з 92. У зв'язку з цим паралізовано весь технологічний ланцюжок. Повністю зупинені підрозділи гірського департаменту, агломераційні цехи, всі доменні печі (крім шостої), всі сталеплавильний і прокатний переділи.

Відзначається, що такі позапланові збої в роботі виробничих агрегатів вкрай негативно позначаються на функціонуванні газотранспортної системи.

«Є реальна загроза вибухів газопроводів через перепади тиску, що може призвести до техногенної катастрофи в масштабах не лише комбінату, а й міста. На даний час фахівцям підприємства вдається утримувати ситуацію під контролем», - відзначили в компанії.

У прес-службі повідомили, що 16 травня колектив залізничного цеху «АрселорМіттал Кривий Ріг» (3-тя і 4-та зміни) приєднався до акції протесту залізничників «Укрзалізниці». Відзначається, що основні вимоги робітників - підвищення заробітної плати до європейського рівня у 1000 євро і забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці.

«Машиністи і помічники тепловозів, складачі поїздів відмовилися виходити на лінію, чим поставили під загрозу роботу всього комбінату. Ця акція не була анонсована і узгоджена наперед з керівництвом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Тому підприємство не мало можливості заздалегідь внести корективи у виробничий процес. Такий страйк є незаконним», - наголосили в прес-службі.

Повідомляється, що керівництво «АрселорМіттал Кривий Ріг» провело низку зустрічей з колективом для обговорення вимог, висунутих залізничниками.

Так, вчора, 16 травня, створена комісія розпочала обстеження локомотивів на предмет їх відповідності вимогам охорони праці. «Порушення, виявлені під час оглядів, будуть усуватися по можливості на місці, силами фахівців підприємства. Незважаючи на це, залізничники поки не приступають до роботи, переговори про рівень зарплати тривають», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «АрселорМіттал Кривий Ріг» завершив 2017 рік з чистим прибутком у розмірі 5,06 млрд грн, що майже удвічі більше чистого прибутку, отриманого за 2016 рік, в розмірі 2,7 млрд грн.

Планована сума інвестицій підприємства на 2018 рік становить 0,404 млрд дол. (10,9 млрд грн). Загальний обсяг інвестицій у розвиток виробництва до 2020 року встановлено в розмірі 1,2-1,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.