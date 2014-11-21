«Надра України» шукає інвесторів для розробки чотирьох титанових родовищ

Національна акціонерна компанія «Надра України» шукає інвесторів для розробки родовищ титанових руд, розташованих на чотирьох родовищах у Житомирській області, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити інвесторів для розробки Красноріченського, Лівобережного, Паромовського та Тростянецького родовища титанових руд, спецдозволами на користування якими володіє «Житомирбуррозвідка» - дочірнє підприємство «Надра України».

Кінцевий термін подачі документів на участь у конкурсі, а також розкриття пропозицій - 11 грудня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, «Надра України» також шукає інвесторів для розробки нафтогазових родовищ, розташованих на Вільховській (Івано-Франківська обл.), Красноїльській площі (Чернівецька обл.) і на Перевозовському родовищі (Полтавська обл.).

30 вересня «Надра України» провела відкритий конкурс із залучення інвестицій у розробку родовищ корисних копалин, спецдозволи на користування якими мають її дочірні підприємства. На конкурс було винесено 16 нафтогазових і титанових родовищ, однак заявки надійшли лише на 4 нафтогазові площі.

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.