Рада підвищила експортне мито на брухт

Метою ухвалення закону є зменшення дефіциту лому чорних металів на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості і забезпечення умов відновлення об'єктів інфраструктури.

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає продовження на рік терміну дії експортного мита на відходи та лом чорних металів, а також його підвищення до 42 євро за тонну з 30 євро за тонну.

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За ухвалення закону про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України №8226 «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту лому чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури» проголосували 248 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою ухвалення закону є збереження дієвого механізму правового регулювання експорту брухту для зменшення дефіциту лому чорних металів на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості і забезпечення умов відновлення об'єктів інфраструктури.

Крім того, законопроект спрямований на подальшу стабілізацію ситуації в металургійній галузі та суміжних секторах, збереження існуючих і створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок підвищення експортного мита на брухт, а також створення більшої доданої вартості на території держави шляхом глибокої переробки дефіцитної сировини, утвореної на її території.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк повідомляв, що даний законопроект не суперечить міжнародним зобов'язанням України.

За його словами, закон відповідає умовам участі України в договорах з ЄС і Світовою організацією торгівлі, де передбачені винятки, пов'язані в тому числі з захистом інтересів національної безпеки, під які попадає Україна, яка протистоїть російській агресії.

У липні 2016 року Рада прийняла з поправками президента закон, що передбачає підвищення терміном на один рік експортного мита на відходи та лом чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт брухту.

У липні 2017 року мито було продовжено ще на один рік.

Українські металургійні компанії не раз виступали з вимогами обмежити експорт брухту, оскільки, на їхню думку, у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійній галузі.