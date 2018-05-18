Верховна Рада підняла експортне мито на металобрухт

Закон передбачає збільшення експортного мита на металобрухт до 42 євро/тонна.

Верховна Рада 17 травня проголосувала в першому читанні і в цілому за Закон України «Про внесення змін у деякі закони України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» №8226, який передбачає збільшення експортного мита на металобрухт до 42 євро/тонна і продовження його дії на рік, до вересня 2019 року.

За відповідний закон проголосували 248 депутатів, проти - 3, утрималися - 3.

Авторами законопроекту, зокрема, є лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, депутати РПЛ.

Представляючи даний законопроект з парламентської трибуни, голова Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк заявив, що попереднэ мито в 30 євро вже перестало виконувати захисну функцію.

«Ситуація на світових ринках загострюється. Ціни на металобрухт ростуть. Тому пропонується підняти дане мито до 42 євро за тонну», - сказав він, додавши, що бюджетний ефект від цього законопроекту перевищив 1 млрд грн у рік.

Потім В. Галасюк на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав: «Новий «металургійний закон, ініційований РПЛ, прийнято! Це щеплення для курсу гривні і рівня цін!».

Нагадаємо, в липні 2015 року з метою ліквідації дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури парламент прийняв Закон про тимчасове підвищення експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну.

У 2017 році парламент продовжив дію «металургійного закону» ще на 1 рік.