В Україні завершилися фінальні випробування ракетного комплексу "Скіф" (фото, відео)

Ракетний комплекс "Скіф" комплектується ракетами з тандемними кумулятивними та осколково-фугасними бойовими частинами.

У Чернігівській області відбувся фінальний етап випробувань нової модифікацій ракетного комплексу "Скіф".

Під час випробувань були здійснені пуски керованих ракет "Скіф". Всі визначені цілі були успішно уражені, передає прес-служба київського державного конструкторського бюро "Луч".

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Переносний протитанковий ракетний комплекс "Скіф" призначений для ураження живої сили противника, рухомих і нерухомих броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену чи монолітну броню, у тому числі з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, легкоброньованих об'єктів та вертольотів.

Особливістю комплексу є можливість наведення ракети на ціль із закритих позицій та сховищ, що знижує ризик знищення навідника зворотнім вогневим ударом противника.

Раніше удосконалений бойовий модуль "Дуплет", призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування.