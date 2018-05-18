«Смотрящі» паразитують на держшахтах, їх потрібно садити до в'язниці – прем'єр

За словами прем'єр-міністра, на сьогодні на державних шахтах процвітає корупція.

Люди, які здійснюють неофіційний контроль за діяльністю державних вугільних шахт в інтересах приватних структур, т. зв. «смотрящі», паразитують на державному вугільному секторі й тому їх потрібно садити до в’язниці. Про це в парламенті заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Кілька тижнів тому я дав завдання міністру Насалику (міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику - УНІАН) - вибити всіх «смотрящих» з українських шахт. Саме вони сьогодні паразитують на державних вугільних підприємствах, їх потрібно садити до в’язниці, а не дозволяти долучатися до питань вуглевидобування», - сказав глава уряду.

Також Гройсман сказав, що сьогодні на державних шахтах процвітає корупція.

«Ми будемо все робити для того, щоб розвивати видобуток українського вугілля. Якщо ви подивитеся на приватні компанії, там усе нормально, нормальна собівартість, серйозні інвестиції. А на державних процвітає корупція», - вважає прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком - до 34,9 млн тонн. Найбільше падіння видобутку вугілля було зафіксовано на державних шахтах.

На початку травня голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що головною проблемою в державній вугледобувній галузі є корупція на вугледобувних підприємствах, які на сьогодні реалізують вугілля за порівняно високою ціною 2530 грн за тонну, але при цьому все одно не можуть налагодити своєчасну виплату зарплати , а також інвестувати гроші в розвиток шахт і збільшення видобутку вугілля. Волинець вважає, що на держшхатах «є мафія, є корупція й немає вугілля».