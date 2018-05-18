ЗМІ: Україна вперше програла Росії спір у СОТ

Світова торгова організація вже направила українській стороні попередній текст рішення, однак до офіційної публікації сторонам заборонено коментувати справу.

Арбітраж Світової торгової організації (СОТ) визнав порушення, допущені Україною при проведенні антидемпінгового розслідування щодо аміачної селітри походженням з Росії.

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Про це повідомляє Європейська правда.

"Текст даного рішення вже підготовлений; очікується, що про нього буде оголошено найближчим часом", - йдеться в статті.

За даними джерел видання в уряді, СОТ вже направила українській стороні попередній текст рішення, однак до офіційної публікації, яка очікується протягом найближчих тижнів, сторонам заборонено коментувати справу.

"СОТ вимагає усунути порушення. Це означає, що ми маємо провести нове антидемпінгове розслідування, причому на час його проведення не зупиняючи дію захисних мит. Дуже можливий варіант, що і після нового розслідування, проведеного з урахуванням зауважень СОТ, вдасться довести факт демпінгу з боку РФ", - розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, антидемпінгові мита на нітрат амонію (аміачну селітру) походженням з РФ були введені ще в 2014 році і мали діяти до липня наступного року.

У свою чергу Росія оскаржила українське рішення одразу після введення перших обмежень, тобто більш ніж два роки тому - експертну групу по справі DS 493 "Україна - антидемпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію" створили ще в березні 2016 року.